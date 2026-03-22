Bolu’da alacak verecek meselesi yüzünden aralarında gerginlik bulunan iki grubun barışma girişimi kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Çıkınlar Mahallesi’nde gece saatlerinde bir araya gelen taraflar, karşılıklı şikayetlerini geri çekmek üzere sözleşmelerine rağmen buluşma noktasında yeniden tartışmaya başladı. Çıkınlar Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde alevlenen gerilim, kısa sürede silahların çekilmesiyle çatışma boyutuna ulaştı.

Komşu apartman da dahil oldu

Araçla olay yerine gelen gruptakilerin çevreye ateş açmasıyla mahallede panik dolu anlar yaşandı. Silahlardan çıkan kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, saldırganlar geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Silah seslerinin yankılanması üzerine komşu apartman sakinlerinin de dahil olduğu arbede, sokak ortasında büyük bir kavgaya dönüştü.

Biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldılar

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalabalığı dağıtmakta güçlük çeken emniyet güçleri, kavgayı sonlandırmak için biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Müdahale sırasında gazdan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Olay yerinde inceleme yaparak boş kovanları toplayan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.