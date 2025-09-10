Son Mühür- İstanbul il kongresinin iptali ve 15 Eylül'deki kurultay iptal davası nedeniyle hareketli günler geçiren CHP'de, Beykoz Belediyesi'nden üst üste istifa haberleri geldi.

Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yerine başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürsel'in ardından CHP'li Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP'de parti içi çekişmede Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik eleştirileri ve Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle dikkat çeken CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, 'Beykoz'da yaşananları mercek altına aldı.

İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı...

''CHP’li Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel dün gece partisinden istifa etti. Özlem Hanım, AK Parti’ye katılacak.

Özlem Hanım, aslında Beylikdüzü’nde yaşıyordu. Yerel seçime az bir süre kala, ikametgahını Beykoz’a aldırdı.

Kendisi, Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı…'' hatırlatmasında bulunan Yarkadaş,

''İmamoğlu, Özlem Hanımı Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştam ile Beykoz Adayı Alaattin Köseler’in tüm itirazlarına rağmen listeye 3. sıradan yazdırmak istedi.

İlçe Başkanlığı direnince Özlem Hanım kendisine 5. sıradan yer buldu. Böylece hiçbir ilgisinin olmadığı Beykoz’un “Kent Parlamenteri” sıfatını kazandı. Seçildikten sonra da ilçe örgütüyle ilişkisi olmadı. Hep uzak durmayı seçti.



Başkanvekili olmasını İmamoğlu sağladı...



Özlem Hanım, CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklanınca yine İmamoğlu tarafından “Başkan Vekili” seçtirildi.

CHP Beykoz İlçe Örgütü aslında Beykozlu 3 aday arasından birini seçmek istiyordu. Ancak İmamoğlu seçimin yapılacağı gün Beykoz’a gelerek bizzat Özlem Hanım için baskı yaptı. Beylikdüzü sakini Özlem Hanım, böylece fiili Beykoz Belediye Başkanı oldu.

Bugün yarın da AK Parti’ye geçiyor.

Bugün istifa eden CHP’li iki meclis üyesi de ilginç profiller…

Murat Uzun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç’ın amcası Süleyman Kılıç’ın muhasebecisi…

İşin ilginç yanı Süleyman Kılıç da CHP’nin meclis üyesi…

Yani; yeğeni amcasını amcası da muhasebecisini CHP’den meclis üyesi yaptı.

Sevgi Kılıç’ın Meclis Üyesi amcası İBB ile ticaret yapmasıyla da gündeme gelmişti.

Hayırlı işler…

Peki diğer istifacı Uğur Gökdemir kim?

Uğur da İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik’e oy vermesi karşılığında 100 bin TL almakla suçlanan ve bu yüzden yargılanan bir isim..

Bu iki meclis üyesi hakkında Beykoz’un yerel gazeteleri çok ciddi başka iddialar da gündeme getirdi.

Şimdi soralım:

1000 oy farkla kazandığımız Beykoz’u AK Parti’ye elleriyle teslim edenler özür dileyip hesap verecek mi?

Evet Taşkın Özer, şimdi konuş bakalım…

Özlem Hanım için neden ısrar ettiniz?

Özlem Hanım ve tutuklu olan İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fidan Hanımı Beylikdüzü’nden Beykoz’a niye getirdiniz?

Niye?'' diye sordu.