İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında İstiklal Caddesi’ne çıkan birçok yol ve metro durakları geçici olarak kapatıldı.

Akşam saatlerinde bir araya gelen kadın grupları, Sıraselviler Caddesi’nde yürüyüşe başladı. Yürüyüş, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında cadde boyunca devam etti.

Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı

Yürüyüş sırasında bölgede bulunan oyuncu Ufuk Bayraktar ile alandaki grup arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Olay sırasında polis ekipleri duruma müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Görgü tanıklarının aktardığına göre Bayraktar’ın zaman zaman yüksek sesle bağırdığı duyuldu.

Polis ekipleri oyuncuyu bölgeden uzaklaştırdı

Yaşanan gerginliğin büyümemesi için bölgede görev yapan polis ekipleri Ufuk Bayraktar’ı olay yerinden uzaklaştırdı.

Yürüyüşe katılan kadınların ise oyuncuya yönelik herhangi bir fiziksel ya da sözlü müdahalede bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından yürüyüş güvenlik önlemleri altında devam etti.