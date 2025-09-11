Son Mühür- Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesine yönelik başvuruyu reddetti. Bu kararın ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, partinin mevcut durumu ve hukuki süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, Gürsel Tekin'in “kayyumluk” görevinin bu kararla birlikte sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yaptığı değerlendirmelerde, Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu kararın, daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan tedbir kararını işlevsiz hale getirdiğini belirtti. Bakan, mahkemenin esaslı bir şekilde talebi reddetmesinin, önceki tedbir kararının hukuki zeminini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Kayyumluk tartışması

Bakan, bir tedbir kararının alınabilmesi için "telafisi güç ve imkansız" zararların oluşması gerektiğini, mahkemenin de bu kriterleri göz önünde bulundurarak karar verdiğini ifade etti. Bu son karar ışığında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin de daha önce koyduğu tedbir kararını kaldırması gerektiğini belirtti.

Murat Bakan, açıklamasının sonunda, Ankara mahkemesinin aldığı kararla Gürsel Tekin'in üstlendiği kayyumluk görevinin artık sona ermesi gerektiğini savunarak, "Artık kayyumluk görevi sona ermeli. Tedbir istediğinizde hukuken telafisi güç ve imkansız olması lazım. Mahkeme de onu değerlendirir ve karar verir. Dolayısıyla 45. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırması gerekir. Artık Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sona ermiştir" diye konuştu.