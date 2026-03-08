Doğal besinlerin başında gelen balın saklama koşulları zaman zaman göz ardı ediliyor. Uzmanlara göre bu durum balın hem tadını hem de içerdiği besin değerlerini olumsuz etkileyebiliyor. Oysa doğru koşullarda saklanan balın uzun yıllar bozulmadan kalabildiği belirtiliyor.

Balın doğal şeker kaynağı olması ve bağışıklık sistemine katkı sağlayan özellikleri nedeniyle sofralarda sıkça yer aldığı ifade ediliyor. Ancak saklama koşullarına dikkat edilmediğinde bu özelliklerin zamanla zayıflayabildiği belirtiliyor.

Petek bal ve süzme bal uzun süre dayanabiliyor

Uzmanların verdiği bilgilere göre petek bal, arıların balı doğrudan petek gözlerine depolamasıyla elde ediliyor ve bu nedenle en doğal bal türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Süzme bal ise peteklerden ayrıştırılarak tüketiciye ulaştırılıyor.

Her iki bal türünün de doğru şartlarda muhafaza edildiğinde uzun süre dayanabildiği ifade ediliyor. Ancak uygun olmayan ortamlarda saklandığında balın kıvamında ve aromasnda değişimler görülebiliyor.

Balın en büyük düşmanı sıcaklık ve güneş ışığı

Uzmanlar balın özellikle sıcaklık, nem ve güneş ışığından olumsuz etkilendiğini söylüyor. Bu nedenle balın doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru ortamlarda saklanması öneriliyor.

Bal için ideal saklama sıcaklığının genellikle 10 ile 20 derece arasında olduğu belirtiliyor. Bu sıcaklık aralığında muhafaza edilen balın hem lezzetini hem de doğal yapısını daha uzun süre koruyabildiği aktarılıyor.

Balı buzdolabına koymak doğru değil

Balın buzdolabında saklanmasının da sık yapılan hatalardan biri olduğu belirtiliyor. Soğuk ortam balın kristalleşme sürecini hızlandırabiliyor ve balın kıvamının sertleşmesine neden olabiliyor.

Uzmanlara göre bu durum balın bozulduğu anlamına gelmiyor. Ancak tüketim sırasında balın sertleşmesi pek çok kişi için istenmeyen bir yapı oluşturabiliyor. Bu nedenle balın oda sıcaklığında muhafaza edilmesi öneriliyor.

Saklama kabı da önemli

Balın saklandığı kabın da önemli olduğu ifade ediliyor. Cam kavanozların balın doğal yapısını korumada daha uygun olduğu belirtiliyor. Kapakların sıkıca kapalı olması ise balın dış ortamdan koku ve nem çekmesini engelliyor.

Ayrıca bal tüketilirken kullanılan kaşığın temiz ve kuru olması gerektiği hatırlatılıyor. Islak kaşıkların balın içine su karışmasına neden olabileceği ve bu durumun zamanla balın bozulmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre doğru şekilde saklanan bal yalnızca tadını korumakla kalmıyor. Aynı zamanda içerdiği antioksidan, vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemine destek olmaya da devam ediyor. Bu nedenle balın saklama koşullarına dikkat edilmesi gıda güvenliği açısından da önem taşıyor.