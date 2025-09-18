Son Mühür- İddiaya göre THY’de reklam yüzü olan kaptan pilot Emre Cömert’in eşi ile hostes H.D.T’nin pilot eşi, İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri’nde boşanma davası açtı. Mahkeme dosyalarına giren bilgilere göre, evli olmalarına rağmen Cömert ile hostesin üç yıl süren bir ilişki yaşadığı belirlendi. İkilinin sık sık, pilot arkadaşlarına ait Göktürk’teki bir sitede buluştukları, site giriş çıkış kayıtları ve güvenlik kamera görüntülerinin dava dosyasında yer aldığı kaydedildi.

Kamera görüntüleri delil oldu

İstanbul Havalimanı otoparkındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, pilot Emre Cömert ile hostes H.D.T’nin araç içinde öpüştüklerini ortaya koydu. Bilirkişi raporuyla doğrulanan görüntüler, mahkemeye sunuldu. İkilinin ilişkilerinin, görevli olarak gittikleri Afrika uçuşlarında başladığı ifade edildi.

Pahalı hediyeler ve gizli seyahatler

Dava dosyasına göre hostes H.D.T., pilot eşinin kredi kartını kullanarak sevgilisine pahalı hediyeler aldı. Öte yandan Cömert’in de sevgilisine çeşitli hediyeler aldığına ilişkin fişlerin, eşi tarafından bulunarak dosyaya sunulduğu belirtildi. Pilotun, resmi uçuş görevi olmamasına rağmen aynı tarihlerde hostesle birlikte ABD’ye gittiği, otel kayıtları ve konaklama fişlerinin belgeler arasında yer aldığı öğrenildi.

Şiddet iddiaları

Emre Cömert’in eşi, evlilikleri süresince fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Çiftin 2 yaşındaki oğlunun bakımını tamamen annenin üstlendiği, babanın ilgisiz kaldığı iddialar arasında. 2023 yılında yapılan İtalya tatilinde annenin tek başına çocukla ilgilendiği, babanın hiçbir sorumluluk almadığının tanık beyanlarıyla desteklendiği kaydedildi.

Skandal yazışmalar dosyada

“Meziyetli hostesler” adlı WhatsApp grubundaki yazışmalar, mahkeme dosyasına girdi. Mesajlarda pilotların birlikte oldukları hostesleri listelediği, isimlerin yanına bel altı ifadeler yazdığı ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan bu yazışmalar, tarafların boşanma süreçlerinde en önemli delillerden biri olarak değerlendiriliyor.