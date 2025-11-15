Son Mühür - Geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, yaz döneminde takımdan ayrılmaya oldukça yaklaşmış, ancak o dönemde yönetim gelen teklifleri geri çevirmişti. Bu kez karar değişti. Sarı-kırmızılı yönetimin, ara transfer döneminde milli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Barış Alper’in performansı ve potansiyeli dikkate alındığında ciddi bonservis teklifleri bekleniyor, teknik heyet ise oyuncunun olası ayrılığına hazırlanıyor.

Bomba isim geliyor

Barış Alper Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında orta sahayı güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, gözünü Serie A’ya çevirdi. İddiaya göre sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi, Atalanta forması giyen Ademola Lookman. Nijeryalı oyuncu, Atalanta’daki sorunları ve teknik ekiple yaşadığı gerilim nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, Barış Alper’den gelecek bonservis gelirini Lookman transferine aktarmayı planlıyor. Hem Barış Alper’in olası satışı hem de Lookman hamlesi için ocak ayını işaret eden yönetim, taraftarları heyecanlandıran bu gelişmelerle devre arası transfer döneminin oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor.