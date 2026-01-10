Karşılaşma olumsuz hava koşulları nedeniyle 18:30'a çekildi. Maçı tribünden 70 bine yakın taraftar, ekran başında ise milyonlarca kişi izliyor. Maç saatinde gözler Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen'i aradı. Nijeryalı forveti kadroda göremeyen taraftarlar, Osimhen neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı.

Osimhen neden yok?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinde Victor Osimhen forma giyemiyor. Nijeryalı yıldız, Afrika Uluslar Kupası kapsamında Nijerya Milli Takımı kampında bulunuyor. Bu nedenle Osimhen, Süper Kupa finalinin kadrosunda yer alamadı.

FIFA takvimi gereği milli takım görevinde bulunan futbolcular, kulüplerinin maçlarında oynayamıyor. Osimhen de bu kural çerçevesinde Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelesi için Fas'ta bulunuyor.

Osimhen ikinci yarı oyuna girecek mi?

Victor Osimhen, FIFA takvimi gereği Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı adına mücadele ediyor. Bu nedenle Nijeryalı golcü ikinci yarıda da oyuna giremeyecek. Osimhen, turnuva süresince Galatasaray'ın maçlarında forma giyemeyecek.

Osimhen Türkiye'ye ne zaman dönecek?

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bu hafta oynanıyor. Turnuvada final karşılaşması 18 Ocak'ta oynanacak. Nijerya Milli Takımı'nın tur atlamasına göre Osimhen'in Türkiye'ye dönüş tarihi değişebilir.

Nijerya, çeyrek finalde Cezayir ile karşılaşacak. Eğer Nijerya elenir ise Osimhen kısa süre içinde Türkiye'ye dönecek. Ancak Nijerya'nın turnuvada ilerlemesi halinde yıldız golcünün dönüşü 18 Ocak sonrasına kalacak.

Galatasaray, Süper Kupa finalinde en önemli silahı Osimhen'den yoksun olarak mücadele ediyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın yokluğunda Fenerbahçe karşısında kupayı kaldırmak istiyor.