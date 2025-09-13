Son Mühür/Merve Turan- 34 yaşındaki oyuncu Ekin Mert Daymaz, özel hayatıyla tekrar magazin gündeminde yer aldı. Daymaz, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Beliz Yürekli ile banyoda dans ettiği görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından açıklama yaptı.

Sızdırılan görüntülere tepki

Görüntülerin ardından sessizliğini bozan Daymaz, videoların kesilip çarpıtılarak yayımlandığını belirtti. Hukuki yollara başvuracağını duyuran oyuncu, sevgilisinin 19 değil 20 yaşında olduğunu vurguladı. Daymaz, sosyal medya kullanıcılarının yaş farkı üzerinden yaptığı yorumlara da sert tepki gösterdi.

“Kendi kirli zihniyetlerinizi sorgulayın"

Ekin Mert Daymaz açıklamasında, “Havuza girdiğimiz kıyafetlerle ve ortak alanlardaki aynanın karşısında eğlenerek çektiğimiz videoları alıp çarpıtarak paylaşanların kendi kirli zihniyetlerini sorgulaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Daymaz, videonun “ifşa” başlığıyla paylaşılmasının genç bir kadının neşeli haline yönelik bir şiddet niteliğinde olduğunu belirtti. Ayrıca, haber ve yorum adı altında hem kendisinin hem sevgilisinin itibarının kasıtlı olarak zedelendiğini belirterek, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Sosyal medyada yaş farkı tartışması

Çift arasındaki 14 yaş farkı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bazı takipçiler, “34 yaşında biriyle 20 yaşındaki birinin ilişkisi sorgulanabilir” yorumları yaparken, bazıları da ilişkilerin özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.