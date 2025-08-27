Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak, 27 Ağustos’ta ikinci kez nikâh masasına oturarak avukat Yusuf Caner Özbek ile evlendi. Çiftin düğünü, özellikle Parlak’ın taktığı gösterişli altın kolyelerle sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak kamuoyu, Banu Parlak kadar yeni eşinin kim olduğunu da merak ediyor. Peki, Yusuf Caner Özbek kimdir, nerelidir ve ne iş yapar? İşte Özbek’in hayatı, mesleği ve evliliğine dair detaylı bilgiler.

Banu Parlak'ın eşi Yusuf Caner Özbek kimdir?

Yusuf Caner Özbek, 1985 yılında İstanbul’da doğdu ve 27 Ağustos itibarıyla 40 yaşında. Aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi kamuoyuna yansımadı, ancak İstanbul’da büyüdüğü ve hayatını burada sürdürdüğü biliniyor. Özbek, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir isim. Bu nedenle kişisel geçmişi hakkında sınırlı bilgi bulunuyor. Hukuk eğitimi aldığı ve kariyerini bu alanda geliştirdiği belirtiliyor, ancak hangi üniversiteden mezun olduğu gibi detaylar paylaşılmadı.

Mesleki kariyeri

Yusuf Caner Özbek, avukatlık mesleğiyle tanınıyor. Aynı zamanda hukuk ve mimarlık alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi. İstanbul’da faaliyet gösteren bu şirket, hukuki danışmanlık ve mimari projeler üzerine hizmet veriyor. Özbek’in iş dünyasındaki faaliyetleri, genellikle düşük profilli yürütülüyor ve medya önünde fazla görünürlükten kaçınıyor. Şirketinin detayları veya projeleri hakkında kamuoyuyla paylaşılmış kapsamlı bir bilgi bulunmuyor, ancak sektörde saygın bir konumda olduğu ifade ediliyor.

Banu Parlak ile evliliği ve gündemdeki yeri

Yusuf Caner Özbek, 27 Ağustos’ta Banu Parlak ile evlenerek magazin gündemine yerleşti. Banu Parlak, 1987 doğumlu, Kastamonu kökenli bir sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve güzellik merkezi işletmecisi. Çiftin düğünü, Parlak’ın boynuna taktığı ağır altın kolyelerle sosyal medyada büyük ilgi çekti. Parlak’ın daha önceki evliliğinden bir kızı bulunurken, Özbek’in önceki bir evliliği olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Çiftin evliliği, hayranları tarafından olumlu yorumlarla karşılanırken, Özbek’in düşük profilli duruşu, onun hakkında daha fazla merak uyandırdı.