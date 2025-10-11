Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın kayınpederi Hüseyin Ünal Öztozlu vefat etti. Öztozlu’nun cenazesi, bugün Bandırma Haydar Çavuş Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.

Başkan Akın’ın Acı Günü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, kayınpederleri Hüseyin Ünal Öztozlu’nun vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Bandırma’da yaşayan Hüseyin Ünal Öztozlu’nun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Haydar Çavuş Camisi’nden kaldırılarak şehir mezarlığında defnedilecek.

Taziye Mesajı Paylaştı

Başkan Ahmet Akın, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hayat arkadaşım, kıymetli eşim Arbil’in babası, değerli kayınpederim, babam Hüseyin Ünal Öztozlu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum babamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânın cennet olsun baba.”

Bandırma’da Defnedilecek

Cenaze törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra yakınları, dostları ve vatandaşların katılması bekleniyor. Hüseyin Ünal Öztozlu’nun naaşı, ikindi namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.