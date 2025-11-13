Bandırma'da 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre alevlerin çocuk odasındaki elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangın sırasında evde kimse yoktu

Yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler hızla müdahaleye başladı.

İlk müdahaleyi orman işletme ekipleri yaptı

Olay yerine gelen Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Amirliği ekipleri alevleri tamamen kontrol altına aldı.

Maddi hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı

Yangında evde ciddi maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Gaz ve elektrik kaçağı ihtimaline karşı ekipler binada güvenlik önlemleri aldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.