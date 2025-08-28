Balıkesir’in İbirler mevkiinde, İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde seyreden bir kamyonet aniden alev aldı. Araç yanarak kullanılamaz hale geldi, Karesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay, Balıkesir sınırları içinden geçen İzmir-İstanbul otoyolunun İbirler mevkiinde gerçekleşti. İzmir istikametine giden 59 AGU 912 plakalı kamyonet, tesislere yakın bir noktada nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

İtfaiye hızla müdahale etti

Yangına, Karesi İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Araçtan sıçrayan alevler nedeniyle yanmaya başlayan ot yangınları da itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yanan kamyonet tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.