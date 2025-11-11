Balıkesir’in Susurluk ilçesinden Fahrettin Şener, uzun zamandır planladığı bisikletle umre yolculuğu için yola çıktı. Yerel seçimlerin ardından kendisine iki hedef belirlediğini belirten Şener, bunlardan ilkini Likya Yolunu yürüyerek tamamladığını, ikinci hedefinin ise bisikletle umreye gitmek olduğunu ifade etti.

Şener, “Yerel seçimlerden sonra kendime iki hedef koymuştum. İlki Likya Yolunu yürümekti. Ölüdeniz’den Antalya Geyikbayırı’na kadar 534 kilometrelik parkuru tamamladım. Dünyanın en zor yollarından ama Türkiye’nin en güzel rotasıydı. Bunu başardım. İkinci hedefim ise bisikletle Umre yolculuğu yapmak. Bugün 10 Kasım’da Susurluk Meydanı’ndan hayırlı bir iş için yola çıkıyorum” dedi.

40–45 günlük rota

Yolculuk güzergâhından da söz eden Şener, “Susurluk’tan çıkıp Suriye’ye geçeceğim. Ardından Ürdün’e giriş yapacağım. Sonra Suudi Arabistan’a girerek yaklaşık 1200 kilometrelik bir rotayı bisikletle tamamlayacağım. Umreye ulaşmayı 40–45 gün içinde planlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yol insanı güçlendirir”

Bisiklet yolculuğunun kendisine manevi ve kişisel anlamda çok şey kattığını vurgulayan Şener, “Bu yolculuk fiziksel güçlenmeyi sağlıyor. İnsanın kendini tanıması için yola çıkması önemli. İrade güçleniyor, iletişim kurma becerisi artıyor. Gittiğim her yerde yerel yönetimleri de inceleme fırsatı buluyorum. Allah’ın izniyle ve halkımızın duasıyla başaracağıma inanıyorum” dedi. Fahrettin Şener, Susurluk Meydanı’nda edilen duaların ardından umre yolculuğuna pedallayarak başladı.