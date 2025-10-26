Balıkesir’de Susurluk-Balıkesir kara yolu üzerinde, Değirmenboğazı mevkiinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Ayçiçeği yağı yüklü bir tankerin sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen olayda, tanker yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda otomobilin üzerine devrildi. Kaza, piknik alanı olarak bilinen Değirmenboğazı önünde gerçekleşti ve büyük maddi hasara yol açtı. Şans eseri tankerde bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza detayları: 7 otomobil hasar gördü

Kaza, Bursa’dan Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan M.G. idaresindeki 63 AIM 790 plakalı ayçiçeği yağı yüklü tankerin kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Hızla savrulan devasa araç, yol kenarında park edilmiş vaziyette duran otomobillerin arasına dalarak devrildi. Bu beklenmedik olay sonucunda park halinde bulunan toplam 7 araçta önemli ölçüde maddi hasar oluştu. Tanker içerisindeki iki kişinin kazadan yara almadan kurtulması, olayın en sevindirici yönü oldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma başlatıldı

Olay yerine ulaşan Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle tankerin ayçiçeği yağı yüklü olması nedeniyle olası bir yangın riskine karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı. Yapılan ilk incelemelerde, devrilen tankerde herhangi bir sızıntı veya ciddi bir tehlikenin oluşmadığı tespit edildi. Kaza mahallinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla tahkikat başlattı. Sürücü M.G.'nin ifadesine başvurularak, direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olan faktörler araştırılıyor. Tankerin kaldırılması ve temizleme çalışmaları uzun sürerken, bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.