Son Mühür - Balıkesir adeta sallantıya teslim oldu; Ağustos ayında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından şehir bir türlü huzura kavuşamadı.

Peki, Balıkesir neden sürekli depremle sarsılıyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki sismik hareketliliği şu sözlerle değerlendirdi:

''Türkiye bir deprem ülkesi. Bu tür haberleri sık sık duyacağız ve buna alışmalıyız. 10 Ağustos’ta Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Ancak o günden bu yana 4’ün üzerinde, hatta 5’e ulaşan depremler yaşanmaya devam ediyor.''

Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Normalde artçılar ana fay hattı üzerinde yoğunlaşır. Fakat bu kez artçılar Simav Fayı’nın güneyinde geniş bir alana yayıldı. Bu da bize bu depremlerin tektonik değil, magmatik kökenli olduğunu gösteriyor. Batı Anadolu’da kabuk daha ince ve magma kabuğu zorladığında bu tür depremler meydana geliyor"

7 ve üzeri deprem bekleniyor mu?

''Eğer enerji Simav Fayı’na sıçrasaydı 7’ye varan büyük bir deprem olabilirdi. Ancak magmatik kökenli depremler genellikle uzun süre devam eder, hissedilir ama büyük yıkıma yol açmaz. İnsanlar her gün sarsıntı yaşıyor, fakat ciddi bir yıkım olmuyor. Bu da bölge için kısmen rahatlatıcı bir durum.''