Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ciddi yıkıma yol açtı. AFAD verilerine göre yaklaşık 5,9 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4,4 olan 100’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) uygulanmaya başlandı. Plan kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Yerlikaya, depremle ilgili toplam 504 ihbar alındığını ve bunlardan 25’inin yapı hasarıyla ilgili olduğunu belirterek, “Tüm ihbarlar tek tek inceleniyor.” dedi.

Kaç bina yıkıldı?