Altıeylül OSB sınırlarında üretim yapan MRS Kağıt Fabrikası’nda mesai saatlerinde üretim bandında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın çatı kısmına da sıçrayarak çalışanlar arasında paniğe yol açtı. O sırada içeride bulunan işçiler hızla tahliye edildi. İlk belirlemelere göre içeride mahsur kalan olmadı.

İtfaiye ekiplerinden yoğun mücadele

İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip olay yerine yönlendirildi. İçeriden ve çatıdan eş zamanlı müdahalede bulunan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları yapıldı

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından fabrikanın üretim bandı ve çatı bölümünde soğutma çalışmaları yapıldı.

Maddi hasar oluştu

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Fabrikanın üretim hattında ve çatı kısmında ciddi maddi hasar meydana geldi.

Hasarın boyutu yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Ekipler tarafından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.