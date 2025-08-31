Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle, çiftçilerin 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının tarihleri belirlendi. 1 Eylül'de başlayacak olan başvurular, 31 Aralık'ta sona erecek. Bu değişiklikle birlikte, çiftçilerin başvuru süreçleri ve desteklerden yararlanma koşulları da netleşti.

ÇKS başvurularında yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2026 üretim yılı için ÇKS başvuruları için yeni bir takvim belirlendi. Bu düzenlemeye göre, üreticiler başvurularını 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında yapabilecekler. Bu tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bu yeni dönemle birlikte, bakanlık, başvuru sürecini daha organize ve düzenli hale getirmeyi hedefliyor.

Kamu arazileri için yeni esneklik

Yönetmelik, kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçilere de önemli bir kolaylık sağladı. Kira sözleşmesi olmayan çiftçiler, başvurularını taahhütname ile yapabilecek. Ancak, tarımsal desteklerden faydalanabilmek için kira sözleşmesinin ibraz edilmesi zorunlu tutuluyor. Bu durum, kamu arazilerinde tarım yapan çiftçilerin, desteklerden yararlanma süreçlerini güvence altına alıyor. Kira sözleşmesi feshedilen durumlarda ise, arazi üzerinde ürün varsa sözleşme, ürünün hasat tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. Bu sayede, çiftçilerin emeklerinin ve yatırımlarının korunması amaçlanıyor.

Ürün ve sulama bilgilerinde esnek değişiklikler

Yeni yönetmelik, çiftçilerin üretim bilgilerinde değişiklik yapabilmelerine de olanak tanıyor. Daha önce belirtilen tarihler dışında, üretim yılı sonuna kadar ürün değişikliği talepleri, tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Benzer şekilde, bakanlık tarafından üretim bilgilerinde bir farklılık tespit edilirse, bu durum resen düzeltilebilecek. Arazilerin sulama durumuyla ilgili değişiklikler için ise başvuru tarihi her yıl 30 Haziran olarak belirlendi. Ancak bu tarihten sonra gelen talepler de yine üretim yılı sonuna kadar komisyon tarafından incelenmeye devam edecek. Bu esneklik, çiftçilerin üretim planlarını güncel duruma göre ayarlamalarına yardımcı olacak.