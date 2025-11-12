Gürcistan sınırında düşen Azerbaycan menşeli askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın’ın Balıkesir’deki evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehadet haberi aileye ulaştırıldı

40 yaşındaki Şehit Sayın’ın şehadet haberi, Balıkesir’deki ailesine iletildi. Şehidin eşi Zeliha Sayın ve annesinin Merzifon’da bulunduğu, babasının ise haberi alır almaz Merzifon’a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babasıydı

Evli ve üç çocuk babası olan Emre Sayın’ın Karesi ilçesi Kuva-i Milliye Mahallesi’ndeki evi, komşular tarafından Türk bayraklarıyla süslendi. Komşular, şehidin en küçük çocuğunun yalnızca yaklaşık iki ay önce dünyaya geldiğini belirterek derin üzüntülerini ifade etti.

Cenaze Töreni Balıkesir’de gerçekleşecek

Şehidin cenaze töreninin Balıkesir’de düzenlenmesi bekleniyor.