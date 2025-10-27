Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen deprem, İstanbul dahil birçok kentte hissedildi. Akşam saatlerinde yaşanan sarsıntının büyüklüğü 6.1 olarak ölçüldü. Deprem, çevre illerde de paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre bölgede can kaybı ya da ağır hasar bildirilmedi.

Sarsıntı özellikle İzmir, Bursa ve Manisa’da da güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Uzmanlar, bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekerek olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları uyardı.

Üşümezsoy Balıkesir'de yaşanan sarsıntının İstanbul depremini etkilemeyeceğini ısrarla vurguladı.

Şener Üşümezsoy’un deprem değerlendirmesi

CNN Türk canlı yayınına katılan yer bilimci Şener Üşümezsoy, Sındırgı’da yaşanan depremin özelliklerini anlattı. Üşümezsoy, depremin Sındırgı’nın güneyinde yer alan yükselen dağlık bölgede oluştuğunu belirtti. Sarsıntının 5.9 büyüklüğüne denk geldiğini ifade eden Üşümezsoy, yaklaşık 100 kilometrelik bir yüzeyin yırtıldığını, bunun 10 kilometrelik kısmında daha büyük bir kırılma yaşandığını söyledi.

Uzman, depremin Simav fay hattında değil, farklı bir düzlemde meydana geldiğini de vurguladı. Üşümezsoy, “Sındırgılılar bundan daha büyük bir deprem beklemesin, bu dağlara doğru olan bir sarsıntıydı” diyerek bölgedeki vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Bölgede son durum

AFAD ekipleri ve yerel yetkililer bölgede incelemelerde bulunuyor. Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, güvenlik birimleri çevrede olası risklere karşı önlem aldı. İlk raporlar, bazı köylerde küçük çaplı hasarlar meydana geldiğini gösteriyor.

Deprem uzmanları, artçı sarsıntıların birkaç gün boyunca sürebileceğini belirtiyor. Vatandaşlara bu süreçte riskli binalardan uzak durmaları ve acil durum çantalarını hazır bulundurmaları öneriliyor.