Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün ülke genelinde 951 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 958 bin 440 megavatsaat olarak kaydedildi. Böylece tüketim, üretimin üzerine çıktı.

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 523 megavatsaatle 20.00’de, en düşük tüketim ise 33 bin 97 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

İthal kömür ve rüzgar ilk sırada

Günlük üretimde ilk sırayı yüzde 22,4 payla ithal kömür santralleri aldı. İkinci sırada yüzde 22 ile rüzgar santralleri, üçüncü sırada ise yüzde 13,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı.

İhracat ve ithalat

Türkiye dün 5 bin 995 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 13 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatıgerçekleştirdi.