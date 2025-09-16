Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Karabağlar Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Karabağlar Belediyesi’ndeki çöp sorunuyla ilgili CHP’li Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’yı eleştirerek, Başkan Kınay’ın çöp toplama ile ilgili bir çabasının olmadığını ve tek dertlerinin konser ile etkinlik yapmak olduğunu vurguladı.

Fırat Eroğlu: Karabağlar’da artık neyi takip edeceğimizi şaşırdık

Karabağlar Belediyesi’nin çöp toplama gibi bir çabası olmadığının altını çizen ve ilçede her konuda ciddi sıkıntıların yaşandığını kaydeden AK Partili Fırat Eroğlu, “Çöp toplamaları ile ilgili bir çabaları yok. Onların derdi konser ve etkinlik yapmak. Biz çok şaşırmıyoruz. Bunlara yakışan yönetim anlayışı bu kendilerine uygun bir anlayışla belediyeyi yönetiyorlar. Karabağlar’da büyük bir sıkıntı var. Artık neyi takip edeceğimizi şaşırdık. Allah’tan Helil Kınay, yüksek çevre mühendisi yoksa Karabağlar’ı yakacak gidecek.” ifadelerini kullandı.

“Çöpleri toplamak yerine binek araba alıyor”

Son olarak, Karabağlar ilçesinde yaşanan problemlerin ve sorunların rezillik olduğunu kaydeden ve süreci endişe içinde takip ettiklerinin altını çizen AK Parti Karabağlar Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, “Yaşananlar tam anlamıyla rezillik insanlar da bıktı. Biz endişe içinde takip ediyoruz. Bütün problemlere rağmen Karabağlar’da bizden talep edilen hiç bir şey yok. Ayrıca çöp işini Karabağlar’da idare eden arkadaşlar hayati tehlike içindeler arabaların ömrü dolmak üzere bu arabaların yenilenmesi gerekiyor. Ancak Helil Kınay arabaları yenilemektense kendisine 50 tane binek araba aldı. Bunların ilçeye hizmet etmek, sorunların çözmek gibi bir gayesi yok.” diyerek, sözlerini noktaladı.