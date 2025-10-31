Son Mühür/ Beste Temel - Balçova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki ilk ve ortaokullarda her çarşamba günü öğrencilere beslenme çantası desteği sunmaya başladı. Uygulamanın kısa süre içinde haftanın farklı günlerine yayılması planlandı.

Hedef: sağlıklı ve eşit eğitim ortamı

Proje ile çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlandı, okul günlerine enerjik başlamaları amaçlandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen dağıtımlarda öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Başkan: “Dayanışma kültürümüzün yansıması”

Balçova Belediye Başkanı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çocukların sağlıklı beslenmesi, mutlu ve güvenli büyümesi hepimizin ortak sorumluluğu. Bu proje sadece gıda desteği değil, toplumsal dayanışmanın somut bir yansımasıdır. Her çocuğun eşit şartlarda eğitim alabilmesi için görevimizi sürdürmeye kararlıyız.”

Sağlıklı ve mevsimsel içerik

Belediye ekipleri, beslenme çantalarında mevsimsel ve sağlıklı ürünlere yer verildiğini belirtti. Programın kapsamı genişletilerek önümüzdeki süreçte daha fazla okulda daha sık dağıtım yapılacağı ifade edildi.