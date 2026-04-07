Son Mühür/ Beste Temel- Balçova Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kritik oturumda, ilçenin geçtiğimiz bir yıl içerisindeki gelişim süreci ve yürütülen projeler detaylı bir analizle değerlendirildi. Belediye Başkanı Onur Yiğit tarafından sunulan 2025 yılı faaliyet raporu; altyapı yatırımlarından sosyal projelere, çevre politikalarından kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Meclis üyelerinin incelemesine sunulan veriler, belediyenin stratejik hedeflerine ne ölçüde ulaştığını ve kaynakların kullanımındaki verimliliği somut bir şekilde ortaya koydu.

Sosyal Belediyecilik ve Modern Altyapı vurgusu

Meclis gündemine taşınan raporun içeriğinde, Balçova halkının yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kentsel dokunuşlar ön plana çıktı. 2025 yılı boyunca hayata geçirilen çevre düzenlemeleriyle ilçenin estetik çehresi yenilenirken, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik desteklerin kapsamı genişletildi. Kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerin çeşitliliği ise Balçova’nın sosyal kimliğini güçlendiren unsurlar olarak raporda yer buldu. Yapılan oylama neticesinde, belediyenin bir yıllık performans özeti olan rapor meclisten geçer not aldı.

Başkan Onur Yiğit: “Ortak akıl ve şeffaflıkla ilerliyoruz”

Raporun kabul edilmesinin ardından meclis kürsüsünden açıklamalarda bulunan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yönetim sürecinde hesap verebilirliğin önemine dikkat çekti. Tüm hizmet aşamalarında dayanışma ruhunu merkezde tuttuklarını belirten Yiğit, mecliste paylaşılan yapıcı eleştiri ve görüşlerin ilçenin geleceği için yol gösterici olduğunu ifade etti. Balçova’nın ihtiyaçlarını önceliklendiren bir çalışma temposu içinde olduklarını vurgulayan Başkan Yiğit, gelişim odaklı projelerin yeni dönemde de hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hizmet standartlarında kesintisiz devamlılık

Meclis oturumunun sonunda, kabul edilen faaliyet raporuyla birlikte Balçova Belediyesi’nin önümüzdeki döneme dair yol haritası da netleşmiş oldu. İlçenin modern bir yapıya kavuşması ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışının sürdürülebilir kılınması hedeflenirken, şeffaflık ilkelerinden taviz verilmeyeceği mesajı verildi. Nisan ayının bu ikinci oturumu, rapor üzerine yapılan kapsamlı değerlendirmelerin tamamlanmasıyla resmiyet kazandı ve 2025 yılının mali ve idari tablosu tescillenmiş oldu.