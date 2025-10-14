Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Balçova Belediyesi’nin Ekim ayı ikinci meclis toplantısı, bugün Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi ise 2026 mali yılı bütçesi oldu. En önemli gündem maddesi olan 2026 mali yılı bütçesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Yaklaşık 2 milyar lira olarak belirlenen yeni bütçe, Balçova Belediyesi’nin 2026 yılı boyunca hayata geçireceği yatırım projeleri, sosyal hizmetler ve kentsel düzenleme çalışmaları için kullanılacak.

“Mali disiplin ve vatandaş odaklı yönetim” vurgusu

Bütçenin onaylanmasının ardından yapılan açıklamada, belediyenin mali disiplinini koruyarak vatandaş odaklı ve yatırım öncelikli hizmet anlayışını sürdüreceği vurgulandı. Yeni bütçeyle birlikte Balçova Belediyesi’nin kaynaklarını verimli kullanarak hem temel belediyecilik hizmetlerini hem de sosyal projeleri geliştirmesi hedefleniyor.

İmar planı revizyonları komisyona havale edildi

Toplantıda ayrıca, belediye müdürlüklerinin görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmelik revizyonları da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan “Balçova Arsaları” bölgesine ilişkin imar planı revizyon önergeleri görüşülerek gündemde kalmak üzere yeniden ilgili komisyonlara havale edildi.

Başkan Onur Yiğit: “Eşit ve adaletli bir bütçe hazırladık”

Bütçenin kabulü sonrası konuşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, 2026 yılı bütçesinin katılımcı bir anlayışla hazırlandığını belirtti. Yiğit, konuşmasında şeffaflık ve adalet vurgusu yaptı:

“En başta mali disipline ciddi bir şekilde uyulacak bir bütçe hazırladık. Şeffaf ve katılımcı bir yönetim hedefledik. Elbette olmazsa olmazımız eşitlik ve adalet duygusunu koyduk. Her mahalle, her yaş grubu ve her gelir grubu için eşit ve adaletli bir bütçe yaptık.”

Yiğit, ayrıca Balçova’nın geleceğine yönelik vizyon projelerin de bu bütçede yer aldığını ifade etti:

“Bizim en büyük işimiz bugünün temel belediyecilik fonksiyonlarını yerine getirmek ama aynı zamanda hayallerimizi de bu bütçeye yansıtmak. Geleceğin Balçova’sından asla vazgeçmedik.”

“Emek veren herkese teşekkür ederim”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, 2 milyar liralık yatırım bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

“Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne, tüm belediye müdürlüklerimize, sürece katkı veren siyasi parti temsilcilerine ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını “2026 yılı bütçemiz ve yatırımlarımız Balçova’mıza hayırlı olsun” sözleriyle tamamlayan Yiğit, yeni dönemde Balçova halkına daha güçlü hizmetler sunacaklarını söyledi.