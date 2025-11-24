Son Mühür- Valilik açıklamasında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere atıf yapılarak sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılması talep edildi. Köpeklerin bakımevlerine veya doğal yaşam alanlarına nakillerinin mevzuata uygun şekilde ivedilikle yapılması gerektiği belirtildi.

Doğal yaşam alanları için yer tahsisi yapıldı

Metinde, İstanbul genelindeki tüm belediyelere bakımevi ve doğal yaşam alanı kurulması amacıyla yer tahsis edildiği ifade edildi. Tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat aşamalarının geciktirilmeden tamamlanması istendi.

Kontrolsüz beslemeye izin verilmemesi uyarısı

Açıklamada, özellikle sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, parklar, bahçeler, yol kenarları ve çocuk oyun alanlarında sahipsiz köpeklerin kontrolsüz şekilde beslenmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu kararın, 02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında belirlenen maddelerden biri olduğu hatırlatıldı.

Halk sağlığı ve ekolojik denge gerekçesi

Valilik, kontrolsüz beslemenin haşere ve kemirgen popülasyonunda artışa, çevresel kirliliğe ve ekolojik dengenin bozulmasına yol açabileceğini belirtti. Ayrıca bu durumun halk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.

Belediyelere sorumluluk hatırlatıldı

Açıklamanın sonunda, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek her türlü can ve mal kaybının, belediyelerin görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediği çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi. Konunun sıralı amirler tarafından titizlikle takip edilmesi ve uygulamada aksaklık yaşanmaması gerektiği kaydedildi.