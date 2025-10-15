Türkiye, dikkat çeken bir haberle karşı karşıya kalmıştı. Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırılacağı ve hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan iddiaların ardından açıklama geldi.

"Gerçeği yansıtmamaktadır!"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği” şeklindeki haber ve iddialar GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR! Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır.

Bu kapsamda;

Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.

Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması DEVAM ETMEKTEDİR." denildi.