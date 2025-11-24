Son Mühür / Erkan Doğan - Eğitim-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, 24 Kasım Öğretmenler Günü için yaptığı değerlendirmede öğretmenlerin giderek artan ekonomik sıkıntılar ve mesleki itibarsızlaştırma nedeniyle mutsuz olduğunu söyledi.

“Mutsuz bir öğretmenler gününe giriyoruz”

Türkiye’nin dört bir yanında çocuklarımızın geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlamaları yapılırken, Eğitim-İş İzmir 2 Nol’lu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Son yıllarda öğretmenlik mesleğinin değerini yitirmeye başladığını anlatan Dalgalı, “Bugün okullarda yüzü gülerek derse giren öğretmen görmek çok zor. Öğretmenlik, geleceği şekillendiren, çocukları yetiştiren kutsal bir meslek. Öğretmene verilen değer aslında topluma verilen değerdir. Ancak bu dönem öğretmenler ciddi ekonomik güçlükler yaşıyor, özlük hakları zayıflıyor, mesleki itibarsızlaştırma artıyor.” dedi.

“Hızlı tren ve uçakta yüzde 50 indirim var ama öğretmenin tatile gidecek parası yok”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım’a özel hızlı tren ve uçak biletlerinde yüzde 50 indirim kararını hatırlatan Dalgalı, bunun sahada hiçbir karşılığının olmadığını söyledi. Dalgalı, “İyi hoş ama öğretmenin bir yere gidecek parası mı var? İndirimi kullanabilecek maddi imkanları kalmadı. Öğretmenlerin yılda bir olan bu özel gününde bakanlık bir maaş ikramiye verebilirdi. Bu hem öğretmeni mutlu eder hem de ekonomiyi canlandırırdı” diye konuştu.

“Son iki yılda maaşlar yüzde 80 eridi”

Eğitim-İş'in araştırmasına göre öğretmen ve kamu çalışanlarının maaşlarında dramatik kayıplar yaşandığını hatırlatan Dalgalı, “Son iki yılda maaşlar yüzde 80 eridi. Bugün öğretmenler yüzde 80 daha düşük gelirle geçinmeye çalışıyor. Onca emek ve özverinin karşılığı bu olmamalı. Bizim tek hediyemiz öğrencilerimizin geleceğinin kurtarılması, bir meslek sahibi olmalarıdır. En güzel hediyeyi ise yöneticiler verebilir. Öğretmenlerin sosyal haklarını güçlendirerek, ekonomik kaygıyı ortadan kaldırarak.” dedi.