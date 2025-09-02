Son Mühür - Eylül ayı, ekonomi gündeminde önemli veriler ve faiz kararlarının açıklanacağı kritik bir dönem olarak dikkat çekiyor. Yarın açıklanacak enflasyon rakamının ardından, 11 Eylül’de TCMB ve 17 Eylül’de FED’in faiz kararları piyasaların yönünü belirleyecek. Bu gelişmeler, kredi faiz oranları ve vatandaşların borçlanma maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olacak.

Enflasyon verisi açıklanacak

Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan Trive Yatırım’ın analizine göre, Ağustos ayı enflasyon beklentisi aylık yüzde 1,79, yıllık ise yüzde 32,6 seviyesinde bulunuyor. Verilerin beklentilerin altında gerçekleşmesi, TCMB’nin faiz indirimlerinde avantaj sağlayabilir. Analistler, bu durumun piyasalar için olumlu bir işaret olacağını düşünüyor.

TCMB faiz kararı

Piyasalar, 11 Eylül’de açıklanacak TCMB faiz kararına odaklanmış durumda. Şu anda 200 baz puanlık bir indirim öngörülse de, enflasyon beklentilerin altında gerçekleşirse bu rakam 300 baz puana kadar çıkabilir. Böyle bir durum kısa vadede kredi faizlerine de yansıyabilir.