Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı faaliyetlerle haksız rekabet ortamı oluşturan firmalara yönelik denetimlerini 2025 yılının ilk dokuz ayında kararlılıkla sürdürdü. Yürütülen “Sonradan Kontrol” ve “İkincil Kontrol” denetimleri sonucunda, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 114’lük rekor bir artışla toplam 8,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlendi. Bakanlık, bu sonuçlarla dürüst ticaret erbabını koruma ve ticaret işlemlerinde şeffaflığı sağlama hedefine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Denetimler yeni teknolojilerle güçlendirildi

Denetim faaliyetleri, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, yeni nesil teknolojiler kullanılarak yapılan detaylı analiz çalışmalarıyla desteklendi. Bu analizler sayesinde riskli görülen firmaların geçmiş işlemleri mercek altına alındı. Firmaların geçmiş gümrük işlemleri, Bakanlık Müfettişleri tarafından “Sonradan Kontrol Denetimi”ne tabi tutulurken, tescil edilmiş gümrük beyannameleri ise 18 Bölge Müdürlüğü’nde görevli Kontrol Şubeleri tarafından “İkincil Kontrol İncelemesi” ile incelendi.

Ek tahakkuklarda çift haneli büyüme

2025 yılının ilk 9 aylık verileri, denetimlerin etkinliğini ve kapsayıcılığını gözler önüne serdi. Geçen yılın aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmada, ek tahakkuk ve para cezası tutarlarında büyük bir artış kaydedildi:

Sonradan Kontrol Denetimleri: Bu denetimler sonucunda düzenlenen ek tahakkuk tutarı, yüzde 32’lik artışla 1,6 milyar TL’ye ulaştı.

İkincil Kontrol İncelemeleri: Bu incelemeler neticesinde düzenlenen ek tahakkuk tutarı ise yüzde 149 gibi dikkat çekici bir artışla 7,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Toplamda 5.503 firma nezdinde gerçekleştirilen denetim ve incelemeler, 51.649 gümrük beyannamesini kapsadı ve sonuç olarak 8,8 milyar TL’lik ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlenmiş oldu.

Amaç: Dürüst ticaretin güvencesi olmak

Ticaret Bakanlığı, bu denetim ve inceleme faaliyetlerini, temel misyonu olan dürüst ticaret erbabının mevzuata uygun yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve usulsüz işlemlerle haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı etkin bir mücadele yürütmek amacıyla sürdürmektedir.