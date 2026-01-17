Son Mühür - Soruşturma dosyasında, Bebek Oteli’nin uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu yönünde tespitler yer aldı. Başsavcılık tarafından derinleştirilen çalışmada, otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kumar partileri düzenlediği öne sürülen rezidansında yapılan aramada 30’dan fazla flaş bellek, yüzlerce CD ve çeşitli kamera kayıt cihazlarının ele geçirildiği kaydedildi.

Gizli çekim iddiası

Sabah gazetesinin haberine göre, incelenen dijital materyallerde iş insanları ve tanınmış isimlerin Bebek Oteli’nde katıldığı öne sürülen partilerin gizli kameralarla kaydedildiği tespit edildi.

VIP konseptiyle yüksek gizlilik algısı oluşturulan otelde; giriş-çıkışlar, katlar ve oda kapılarına ait güvenlik kamerası görüntülerinin de şantaj amacıyla arşivlendiği iddia edildi.

Siber birimler devreye girdi

Savcılık tarafından ele geçirilen dijital materyallerin çözümü için görüntülerin siber birimlere teslim edildiği bildirildi. İstihbarat birimlerinin de arşivlenen kayıtların yurt dışına servis edilip edilmediğine yönelik ayrı bir çalışma başlattığı belirtildi.

VIP uyuşturucu partileri iddiası

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve fuhuş organizasyonlarının merkezlerinden biri olarak Bebek Oteli’nin kullanıldığı ileri sürüldü. Özellikle gizliliğe önem verilen işletmede, ünlü isimlerin otele gelişlerinin gizlenmesi amacıyla farklı isimlerle oda kaydı yapıldığı tespit edildiği ifade edildi.

Otel sahibi ve müdür tutuklandı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak’ın tutuklandığı bildirildi. Dosyada yer alan deliller doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Rezidansta kumarhane düzeni

Öte yandan Yıldırım’ın gözaltına alındığı Şişli’deki istanbloom rezidansına başsavcılık talimatıyla yeniden baskın düzenlendi. Yapılan aramada, dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğü, gizlenmeye çalışılan poker masası, kumar çipleri, işaret aparatları ve çetele defterlerinin ele geçirildiği kaydedildi.