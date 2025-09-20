Son Mühür - Yıldız Tilbe, kendisine hediye edilen ve daha önce kullanmadığı bir parfümü bolca sıkarak sahneye çıktı. Kısa süre içinde parfümün kokusundan dolayı fenalaşan şarkıcı, şaşkınlık yaşadı ve konserine ara vermek zorunda kaldı. Sahne kıyafetini değiştirdikten sonra biraz temiz hava alan Tilbe, toparlanınca tekrar sahneye dönerek performansına devam etti.

Alerjisi olduğu ortaya çıktı

Parfümün içeriğindeki bazı maddelere alerjisi olduğu ortaya çıkan Tilbe, şu ifadeleri kullandı: "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum"