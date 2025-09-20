İstanbul Cevizlibağ’daki KYK Atatürk Kız Yurdu’na yaz tatili sonrası dönen yaklaşık 7 bin öğrenci, odalarında bıraktıkları eşyaların karıştırıldığını ve çalındığını gördü. Öğrenciler, kişisel eşyalarının zarar gördüğünü, bazı odalara ise uygunsuz nesneler bırakıldığını iddia etti.

Eşyalara zarar verildi, uygunsuz davranışlar sergilendi

İddialara göre tadilat sürecinde yurtta kalan işçiler, öğrencilerin dolaplarındaki eşyaları yağmaladı. Bazı kişisel eşyaların üzerine kalpler çizildiği öne sürüldü. Yaşanan bu durum, öğrenciler ve aileleri arasında büyük tepki yarattı.

Yurt yönetiminde görevden almalar

Skandalın ardından iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

4 şüpheli yakalandı

Haklarında yakalama kararı çıkarılan ve öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verdikleri tespit edilen 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet’ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.”