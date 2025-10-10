Son Mühür- Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekim ayı içerisinde sadece 43 bin 251 kişinin ehliyetini yenilediğini belirtti. Buna karşın halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesiyle trafiğe çıktığını söyledi. “Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski tip belgeler geçersiz

31 Ekim 2025 tarihinden sonra eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Yerlikaya, bu tarihten sonra yenileme başvurusunda bulunanların indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim” çağrısında bulundu.

Ehliyet yenileme adımları

Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar aşağıdaki adımları takip ederek işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor:

1- Randevu Alımı

Başvuru öncesi, NVİ internet portalı (randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 hattı veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor.

2- Gerekli Belgeler

Başvuru için şu evraklar isteniyor:

Eski tip sürücü belgesi

15 TL’lik ödeme dekontu (13 TL değerli kağıt, 2 TL vakıf payı) – "ödemelergib.gov.tr"

üzerinden veya anlaşmalı bankalardan yapılabiliyor

Sürücü sağlık raporu (geçerlilik süresi 2 yıl)

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

3- Nüfus Müdürlüğüne Başvuru

Hazırlanan belgelerle birlikte randevu alınan nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor. Randevusuz başvurular da kabul ediliyor ancak bekleme süresi olabileceği için randevu alınması tavsiye ediliyor.

4- Geçici Belge ile Araç Kullanımı

Başvuru sonrası sürücü belgeleri en geç 2 iş günü içinde kişiselleştiriliyor. Bu süreçte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden aldıkları geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni Belgenin Teslimatı

Yeni ehliyetler PTT aracılığıyla başvuru sırasında belirtilen adrese gönderiliyor. Teslim süresi il merkezlerinde 1 gün, diğer illerde 2 gün, ilçelerde ise 4 gün olarak belirtiliyor.