Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.35’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İkinci deprem 6 dakika sonra

İlk sarsıntının ardından bölgede korku sürerken, saat 12.41’de yine Sındırgı merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Peş peşe yaşanan depremler vatandaşlarda paniğe yol açtı.

İzmir, Manisa ve Bursa’dan da hissedildi

Balıkesir merkezli sarsıntılar sadece bölgeyle sınırlı kalmadı. Depremler İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova’da da hissedildi. Vatandaşların ev ve işyerlerinden panikle dışarı çıktığı görüldü.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

Ekipler sahada

Depremlerin ardından AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.