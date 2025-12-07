Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "7 İlde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık. 47'si Tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

"7 İlde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık" açıklaması

Organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara dair açıklamalar yapan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi, "7 İlde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 47'si Tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum'da; 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da; tefecilik yaptıkları, Sakarya'da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde; insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edilmiştirdir. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum”