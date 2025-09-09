Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen ve iki polis memurunun şehit olduğu, iki polis ve bir vatandaşın yaralandığı saldırının ardından, yaralıları hastanede ziyaret etti. Yerlikaya, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

"Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun"

Bakan Yerlikaya, saldırıda şehit olan polis memurlarının ailesine başsağlığı diledi ve "Acımız büyük. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında yaralı polislerin ve vatandaşın sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirten Bakan, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız

Açıklamasında toplumsal birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Yerlikaya, bu tür olayların yeniden yaşanmaması için, "Çocuklarımızı ekran başından, karanlık odalarından korumak için elimizden geleni yapmalıyız" diyerek ailelere ve topluma önemli bir mesaj verdi.

Sabır ve metanet dileği

Bakan Yerlikaya, konuşmasını, bu zorlu süreçte tüm millete sabır ve metanet dileyerek sonlandırdı. Saldırının faillerinin bulunması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve adaletin tecelli edeceğini de sözlerine ekledi.