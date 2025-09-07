Osman Günden/Son Mühür - Bakan Yerlikaya, paylaşımında Türkiye'nin gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyelilerin yanında olduğunu vurguladı. Suriye'de 8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını belirten Yerlikaya, "8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Göç Yönetimi Dünyaya Örnek"

Türkiye'nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla yürüttüğünü belirten Bakan Yerlikaya, bu modelin dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi. Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütülmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.