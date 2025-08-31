Karanlık madde araştırmalarıyla tanınan Dr. Furkan Dölek’ten 4 gündür haber alınamıyor. Usulsüzlükleri ifşa ettiği için baskı gördüğü öne sürülen bilim insanının, Kanada’ya yürüyerek geçmeye çalışırken gözaltına alındığı iddia edildi. Ailesi evlerini satarak 50 bin dolar gönderdi ancak hâlâ haber alamıyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde doğan Dr. Furkan Dölek, yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bursuyla yurt dışına gönderildi. Doktora eğitimini İsviçre’de tamamlayan Dölek, özellikle karanlık madde ve yüksek enerji fiziği üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı.

CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yaptı. 2023 yılında Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edilen Dölek, burada akademik çalışmalarına başladı. Bilim insanı, bugüne kadar 500’den fazla makaleye imza attı ve 20 binden fazla atıf aldı.

“Usulsüzlükleri raporladığı için hedef oldu”

Ailesinin iddialarına göre Dr. Dölek, görev yaptığı laboratuvarlarda usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek ABD Enerji Bakanlığı’na raporladı. Bu süreçten sonra yoğun baskılara ve mobbinge maruz kaldı.

Anne Zuhal Dölek, oğlunun yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı:



“Oğlum 500’den fazla makaleye imza attı, 20 binin üzerinde atıf aldı. CERN’de araştırmalar yaptıktan sonra Virginia Tech ve Fermilab’da çalıştı. Laboratuvarlarda radyasyona maruz kalma olaylarını tespit edip raporladığı için hedef gösterildi. Bir gün odasındaki eşyalarını almak isterken izinsiz girişle suçlandı, tutuklandı. Davayı kazandı ama çıkış belgesi yine verilmedi. 1,5 yıl boyunca parasız, savunmasız mücadele etti. Kanada’ya yürüyerek hakkını aramak istedi, ancak gözaltına alındı. Telefonuna ve bilgisayarına el konuldu.”

Vizesi iptal edildi, hukuki süreç başladı

Dr. Dölek’in vizesi iptal edildi ve Virginia Tech Üniversitesi’nden çıkış belgesi verilmedi. Bu nedenle hukuki mücadele başlattı. Aile, bu dönemde oğullarının her geçen gün daha fazla yalnız bırakıldığını ve destek bulamadığını dile getirdi.

Kanada’ya yürürken gözaltına alındı

Ailenin aktardığına göre Dr. Dölek, sesini duyurmak için Kanada’ya yürüyerek gitmek istedi. Ancak dört gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı öne sürüldü. O günden bu yana kendisinden haber alınamıyor.

“Evimizi sattık, 50 bin dolar gönderdik”

Baba Hasan Dölek, oğullarını kurtarmak için her şeyi yaptıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Adana’daki evimizi sattık, 50 bin dolar gönderdik. Ama ne avukat tutabilecek durumumuz kaldı ne de sağlıklı bilgi alabiliyoruz. Yeni mülteci yasasına göre El Salvador’daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe ediyoruz. Oğlumuzun bilimsel çalışmaları ortada, bu haksızlığı kabul etmiyoruz.”

Yetkililere çağrı

Şu ana kadar CERN, ABD Enerji Bakanlığı veya Kanada makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın da konuyu takip edip etmediği belirsiz.

Anne ve baba Dölek, “Sesimizi duyun” diyerek hem Türk hem de uluslararası makamlara çağrıda bulundu. Aile, oğullarının bilimsel başarılarının haksızlıkla gölgelenmemesi gerektiğini belirterek, Dr. Furkan Dölek’in hayatından endişe ettiklerini vurguladı.