İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte saldırgan davranış sergileyen sürücülere yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiğini vurguladı ve "Biz gereğini yaparız" mesajını paylaştı.

Yeni kanun teklifiyle caydırıcı önlemler

Yerlikaya, yeni kanun teklifine göre, “saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye” uygulanacak caydırıcı cezaların kanuna ilk kez eklendiğini belirtti. Mevcut yasada “saygısızca araç kullanma” fiilinden dolayı 993 lira (erken ödeme halinde 744 lira) idari para cezası uygulanıyor. Bakan Yerlikaya, bu cezanın yeterince caydırıcı olup olmadığını kamuoyunun takdirine bıraktı.

Örnek Olay Üsküdar’da gerçekleşti

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, bir sürücünün aracıyla başka bir aracın önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü bildirildi. Olayın ardından K.Ü. isimli sürücü yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.

Yeni düzenlemenin getireceği yaptırımlar

Yeni trafik kanunu teklifi kapsamında, saldırgan araç davranışlarında bulunan sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Bakan Yerlikaya, “Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğini hem de toplumun huzurunu olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.