Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenecek 350 bininci deprem konutunun anahtar teslim töreni için kente yaptığı ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşattı. Yol güzergâhında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların arasındaki 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil adlı bebeği fark eden Erdoğan, konvoyu durdurarak aileyle buluştu.

Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevredeki çocuklara da oyuncak hediye etti. Erdoğan ayrıca küçük Muhammet Fatih’e altın takarak aileye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.