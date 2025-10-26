Son Mühür- Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirtti.

Açıklamaya göre, uluslararası iş birliğiyle yürütülen operasyonlar sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişinin izleri sürüldü. Bulundukları ülkelerin güvenlik birimleriyle yapılan koordinasyon sayesinde şüpheliler yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan’dan iadeler

Operasyon kapsamında; Almanya’dan üç, Gürcistan’dan üç, Rusya’dan iki, Belçika ve Bulgaristan’dan birer kişi olmak üzere toplam 10 şüpheli Türkiye’ye teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler arasında;

Rusya’da: “Kasten öldürme” suçundan aranan S.T. ve “Dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik” suçlarından aranan M.U.

Almanya’da: “Banka veya kredi kartı dolandırıcılığı” suçundan S.K., “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan Ş.S., “Kasten öldürme” suçundan Ö.Y.

Gürcistan’da: “Uyuşturucu ticareti” suçundan H.A.E., “Yağma, örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma” suçlarından E.G., ayrıca “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ulusal seviyede aranan H.Y.

Belçika’da: “Silahlı yağma” suçundan A.G.

Bulgaristan’da: “Yağma, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından Ü.K. yer aldı.

“Suçlular nerede olursa olsun yakalanacak”

Bakan Yerlikaya, paylaşımında emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.”

Uluslararası operasyon başarıyla tamamlandı

Bakanlık kaynakları, operasyonların uzun süredir devam eden takip ve istihbarat çalışmaları sonucu tamamlandığını, Interpol ve ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yapılan ortak operasyonlar sayesinde suçluların yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.