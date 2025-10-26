Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye'nin en popüler kış turizmi rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi'nin (TDE) yeni sezon seferlerinin başlayacağını ve biletlerin yarın (27 Ekim Pazartesi) satışa sunulacağını duyurdu. Uraloğlu, 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve Türkiye'nin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusunu "raylar üzerinde" tanıtan bu özel trenin, 2025-2026 kış sezonunda da seyahat tutkunlarının gözdesi olacağını vurguladı.

Kış sezonu sefer takvimi ve toplam 60 sefer detayı

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin kış sezonu sefer takvimine ilişkin kesin bilgileri paylaştı. Buna göre, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu yolculukları 22 Aralık'ta başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Ankara-Kars güzergâhında 22 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hareket edecek olan tren, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sefer yapacak.

Güzergah üzerinde kültür molaları ve kartpostal manzaraları

Turistik Doğu Ekspresi, 1360 kilometrelik güzergahı boyunca yolcularına sadece bir demiryolu seyahati değil, aynı zamanda geçtiği şehirlerin kültürünü ve tarihi yapılarını yakından tanıma fırsatı da sunacak. Ankara'dan Kars'a seyahat eden yolcular, Erzincan'da 2 saat 30 dakika ve tarihi dokusuyla ünlü Erzurum'da 4 saat mola vererek bölgeyi keşfedebilecek. Kars'tan Ankara'ya dönüş yolculuğunda ise tren, İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat süren duruşlar gerçekleştirecek. Duruşlar dahil toplam 32 saat süren bu panoramik yolculukta, karla kaplı dağlar, derin vadiler ve tarihi yapılar, yolculara adeta kartpostalları andıran eşsiz manzaralar izleme imkanı sunacak.

Bireysel biletler yarın TCDD kanallarında, tur paketleri acentelerde

Trenin teknik kapasitesine dair de bilgiler veren Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagondan ve bir adet yemek vagonundan oluştuğunu, toplamda 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklama imkânı bulunduğunu hatırlatan Bakan, bilet satışlarının bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki farklı yolla yapılacağını aktardı. Bireysel yolcular için ayrılan vagon biletlerinin satışına 27 Ekim Pazartesi günü başlanacağını belirten Uraloğlu, biletlerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık'ın resmi satış kanallarından temin edilebileceğini kaydetti. Tur paketleri ise sadece yetkili acenteler aracılığıyla satın alınabilecek. Bakan Uraloğlu, trenin 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en kıymetli turizm markalarından biri haline geldiğinin altını çizdi.