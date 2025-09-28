Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı dinleme ve görüntü alma cihazları sattığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, daha önce turistik tesislerde ele geçirilen düzeneklere benzer, özel hayatı ihlal eden çok sayıda casus cihaz ele geçirildi.

Şüpheli adresinde çok sayıda cihaz bulundu

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışması sonucu kimliği belirlenen şüpheli şahıs, Çankaya ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın konutunda yapılan detaylı aramalarda, özel hayatın gizliliğini ihlal etme amacıyla kullanılan ve yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, bu tür suçların organize ve yaygın bir şekilde yürütüldüğünü gözler önüne serdi.

Operasyonda ele geçirilen başlıca malzemeler ve miktarları şu şekilde sıralandı:

30 adet Dinleme ve Görüntü Alma Cihazı Yerleştirilmiş Muhtelif Eşya (Gizlenmiş casus cihazlar)

23 adet Görüntü ve Ses Alma cihazı

6 adet Gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi

5 adet GPS Takip Cihazı

1 adet Radar Tespit Cihazı

Casus Ürünler Gümrük Kaçağı Çıktı

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen ürünlerin ticareti ve temini ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Şüpheli şahsın, bu cihazları internet üzerinden satışa sunduğu tespit edildi. Satılan ürünlerin içine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının büyük bir kısmının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkeye sokulduğu belirlendi.

Bu cihazların, özellikle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve yasa dışı kayıtlar almak amacıyla temin edilerek kullanıma hazır hale getirildiği ortaya çıktı. Emniyet güçleri, bu tür yasa dışı cihazların internet üzerinden satışının engellenmesi ve bu yolla kişisel hakları ihlal eden suçların önlenmesi için çalışmalarını artırarak sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren EGM KOM Başkanlığını, Ankara İl Emniyet Müdürünü ve polisleri tebrik etti.