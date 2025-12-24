Son Mühür/Merve Turan- Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı için net 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin, gerekçe gösterilerek mal ve hizmet fiyatlarında haksız ve ölçüsüz artışlara dönüştürülmesine müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Bakanlık, ücret artışının tüm fiyatlara birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı.

Asgari ücret yüzde 27 artırıldı

Bakanlık açıklamasında, 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 27 oranında artırılarak net 28 bin 75 TL olarak belirlendiği hatırlatıldı. Belirlenen ücretin çalışma hayatı, üretim dengesi ve ülke ekonomisi açısından hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

“Asgari ücret tek başına maliyet gerekçesi olamaz”

Açıklamada, asgari ücretin işletmelerin toplam maliyet kalemleri içinde yalnızca bir unsur olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle ücret artışının tüm mal ve hizmet fiyatlarına doğrudan ve aynı oranda yansıtılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Fahiş fiyat uygulamalarına en ağır yaptırım

Bakanlık, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı tüm idari ve hukuki mekanizmaların kararlılıkla devreye alınacağını duyurdu. Tüketiciyi mağdur eden haksız fiyat artışlarında, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden idari para cezalarının istisnasız uygulanacağı belirtildi.

Denetimler yurt genelinde sürüyor

Denetim faaliyetlerinin ülke genelinde kesintisiz devam ettiği aktarılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ticaret ve il tarım müdürlüklerinin sahada aktif görev aldığı kaydedildi. Ayrıca İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun denetimler gerçekleştirdiği bildirildi.

“Fiyat istikrarını bozan uygulamalara müsamaha yok”

Bakanlık, fiyat istikrarını bozan, adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşın alım gücünü olumsuz etkileyen hiçbir uygulamaya tolerans gösterilmeyeceğini kamuoyuna duyurdu.