İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinde Mardin’in Midyat ilçesinde işlenen ve yıllardır faili meçhul olarak kalan kadın cinayetinin JASAT ekiplerince çözüldüğünü duyurdu.

O dönem dört aylık hamile olan N.Ş.’nin cansız bedeni evinin yakınındaki su kuyusunda bulunmuş, darbe gecesinin kaotik ortamı nedeniyle olayın failleri tespit edilememişti. Yerlikaya’nın aktardığına göre, dosya yeniden ele alındı ve teknolojik imkânlarla mevcut deliller kriminal laboratuvarında tekrar incelendi. Elde edilen yeni biyolojik bulgular sayesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, DNA eşleşmesi ile cinayetin failinin M.U.G. olduğunu belirledi ve şüpheli Bursa’da yakalandı. Failin kardeşi M.G.’nin de suça iştirak ettiği tespit edilirken, iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerlikaya, JASAT’ın geriye dönük faili meçhul cinayetleri tek tek çözmeye devam ettiğini belirterek, “Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamı aydınlatılmıştır” dedi. Bakan, son üç yılda kasten öldürme olaylarında yüzde 17,4’lük bir düşüş yaşandığını da açıkladı.