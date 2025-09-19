Osman Günden/Son Mühür-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cebeci Tüneli bağlantı yolunda trafiği tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsünün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurdu.

İhbar üzerine denetim

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, geçen hafta Cebeci Tüneli bağlantı yolunda motosiklet sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin yoğun ihbarlar üzerine operasyon düzenlendi. Denetimde M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli 17 motosiklet sürücüsü video kaydı alınarak yakalandı.

Para cezası ve trafikten men

Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik yapmak, abartı egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, ters yönde sürmek, uyarı ve ikazlara uymamak, ışık donanımı ve dikiz aynası bulundurmamak, yayaların güvenliğini tehlikeye atmak gibi maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgeleri iptal edildi

İki motosiklet sürücüsünün sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanunu’nun 118’inci maddesi gereğince iptal edildi. İşlem yapılan tüm motosikletler trafikten men edilirken, şahıslar hakkında “Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.