Son Mühür - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuş, cansız bedeni ise 15 Ekim’de İpekyolu ilçesi Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu tartışmaları sürerken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Sır perdesi aralanmaya çalışılan olayda, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin raporu, genç kızın vücudunda kimliği belirsiz iki erkeğe ait DNA izlerine rastlandığını ortaya koymuştu.

Soruşturma yeni bir boyut kazandı

Raporun medyaya yansımasının ardından, Manisa’da ikamet eden bir vatandaşın savcılığa verdiği ifade, soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Sürpriz tanık, Rojin’in kaybolduğu 27 Eylül akşamı misafirhaneye dönerken yolda onu gördüğünü düşündüğünü belirtti. Tanık, “Bir erkek, Rojin’e benzeyen kızın kolundan tuttu ve ‘Yürü, gidiyoruz’ dedi. Kız da ‘Babamın haberi var mı?’ diye sordu. Erkek ise ‘Var’ yanıtını verdi” ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürerken, Dubai’de yaşayan ve Türkiye’de “organize suç örgütü lideri” suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Rojin Kabaiş davasının avukatlığını da üstleneceğini açıklamıştı:

Peker: 25 milyon lira vereceğim

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Sedat Peker, Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak bilgi, belge veya delili sağlayana 25 milyon lira ödül vereceğini açıkladı:

"Rojin'in babasına ulaşması için avukatım Ersan Barkın'a ricada bulundum. Rojin kardeşimizin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailenin yanında olduğumuzu, elimden bir şeyler gelirse katkı sağlamak istediğimi söyledim. Sağolsunlar olur verdiler. Zaten ikinci adli tıp raporu çıktıktan sonra şüpheye yer bırakılmayacak şekilde Rojin kardeşimizin birden fazla insan tarafından tecavüze uğrayıp katledildiği anlaşıldı. Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu. Saygı abi sizinle yapmış olduğum bu röportaj vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir. Öğrencilerse üniversiteden atılmayı sorun etmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilirler. Çalıştıkları yerden (üniversite) atılacaklarını düşünüyorlarsa, bu parayla kendilerine yeni bir düzen rahatlıkla kurabilirler. Canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa onlara şunu söylemek isterim: Türk polisi, jandarması onları mutlaka korur. Ancak bunun ötesinde bu ülkenin namuslu her ferdi gibi ben de bu bilgiyi verenleri korumak için sahip olduğum tüm imkanları seferber ederim."