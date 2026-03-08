Türkiye'nin sanayi ve turizm merkezlerinden Bursa, demir yolu ulaşımında tarihi bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan son açıklamalar, kentin yüksek hızlı tren (YHT) ağına entegre edilme sürecinde kritik eşiğin geçildiğini gösteriyor. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, Bursa’yı Ankara-İstanbul ana hattına bağlayarak ulaşımda yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.

Bursa yüksek hızlı tren ağının 12. üyesi olmaya hazırlanıyor

Projenin en stratejik ayağını oluşturan Bursa-Osmaneli kesimindeki inşaat faaliyetleri, planlanan takvime uygun olarak büyük bir hızla ilerliyor. Bakan Uraloğlu, bu güzergahtaki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini ve 2026 yılının ikinci yarısı itibarıyla hattın tamamlanmasının hedeflendiğini müjdeledi. Bu gelişmeyle birlikte Bursa, Türkiye genelinde yüksek hızlı tren konforuyla tanışan 12. il unvanını kazanacak. Yeni hat sayesinde Bursa’dan hareket eden bir tren, Osmaneli üzerinden doğrudan Ankara ve İstanbul YHT hatlarına dahil olabilecek ve şehirler arası ulaşım sürelerinde radikal bir kısalma yaşanacak.

Saatte 250 kilometre hızla 30 milyon yolcu kapasitesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, toplam 201 kilometre uzunluğa sahip olan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattı, en modern mühendislik standartlarına göre inşa ediliyor. Saatte 250 kilometre hıza uygun bir altyapıyla tasarlanan projede, zorlu coğrafi şartları aşmak adına 25 tünel ve 16 viyadük hayata geçiriliyor. Yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak bu devasa yatırım, bölgedeki hem yolcu trafiğini hem de ekonomik hareketliliği üst seviyeye taşıyacak bir lojistik güç merkezi işlevi görecek.

Üstyapı çalışmalarında yüzde 90 başarı oranı yakalandı

Projenin teknik detaylarına dair önemli bilgiler paylaşan Bakan Uraloğlu, Osmaneli’den başlayarak Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa merkez güzergahını izleyen 106 kilometrelik ilk etapta kazı-dolgu ve sanat yapısı işlerinin bittiğini belirtti. Üstyapı aşamasında yüzde 90 gibi yüksek bir ilerleme oranına ulaşıldığını vurgulayan Bakan, bu bölümün 2026'nın ikinci yarısında hizmete girmesi için geri sayımın başladığını ifade etti. Bu hat, Bursa'nın şehir merkezi ile çevresindeki ulaşım arterlerini birbirine bağlayan hayati bir köprü vazifesi görecek.

2028 hedefinde Bandırma ve Karacabey bağlantısı Var

Demir yolu ağının genişleme stratejisi sadece Bursa merkeziyle sınırlı kalmıyor. Projenin devam eden aşamalarında Bursa’dan batı yönüne doğru uzanan Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahlarındaki raylı sistem çalışmaları da titizlikle yürütülüyor. Bakanlık, projenin bu ikinci büyük fazının tamamlanması için 2028 yılını hedef olarak belirledi. Bu sayede Bandırma limanına kadar uzanan kesintisiz ve modern bir raylı sistem koridoru oluşturularak hem sanayi üretimi hem de yolcu taşımacılığı modernize edilmiş olacak.